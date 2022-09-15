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Песков ответил на сообщения о взрыве на пути кортежа Путина

Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Публикация британского таблоида Sun о попытке покушения на президента России Владимира Путина в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никакого покушения не было», — заявил он, комментируя слухи, будто на пути следования президентского кортежа якобы был взрыв.

Ранее Sun сообщила, что якобы в минувшую среду во время проезда кортежа по российской столице послышался громкий звук, после чего место ЧП заволокло дымом.

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Марина Совина
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