Песков ответил на сообщения о взрыве на пути кортежа Путина
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Публикация британского таблоида Sun о попытке покушения на президента России Владимира Путина в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Никакого покушения не было», — заявил он, комментируя слухи, будто на пути следования президентского кортежа якобы был взрыв.
Ранее Sun сообщила, что якобы в минувшую среду во время проезда кортежа по российской столице послышался громкий звук, после чего место ЧП заволокло дымом.