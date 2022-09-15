Футбольный болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за незаконное дело

В Новосибирске суд взыскал 1,8 млн руб по иску футбольного болельщика за незаконное дело

Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Виктора Афанасьева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование — мужчину приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в массовой драке между фанатами ФК «Сибирь» и «Енисей». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минфин России должен выплатить истцу 1,8 миллиона рублей за судебную ошибку. При этом Афанасьев требовал пять миллионов рублей за 2,5 года, проведенных им в СИЗО за преступление, которое он не совершал.

18 ноября 2017 года на спортплощадке школы №180 Новосибирска столкнулись почти три десятка футбольных болельщиков. В результате потасовки погиб 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»). Следователи обвинили в преступлении фаната «Сибири» Афанасьева — якобы он забил до смерти Самышкина — и отправили в СИЗО. Обвиняемый настаивал на непричастности к совершению преступления, заявляя, что засекреченные свидетели оклеветали его, чтобы повесить на него чужое преступление.

В июне 2019 года суд приговорил Афанасьева к 8,5 года лишения свободы, но ему удалось оспорить приговор. Позже следствие обвинило в гибели болельщика новосибирцев Владимира Калугина и Дмитрия Комова. В марте 2022 года присяжные их оправдали, но вердикт был отменен и дело направлено на пересмотр.