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Создателю финансовой пирамиды дали шесть лет за обман сотен россиян

На Урале создателя финансовой пирамиды «Золотой век» осудили на 6 лет за обман 472 россиян

Фото: Shutterstock

На Урале суд приговорил к шести годам колонии 51-летнего создателя финансовой пирамиды «Золотой век», обманувшего 472 человека на сумму 264,7 миллиона рублей. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Также были удовлетворены исковые требования сотен потерпевших.

По данным надзорного ведомства, мужчина создал кооператив, головной офис которого находился в Екатеринбурге. Позже он открыл филиалы в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Башкирии.

«Золотой век» заключал с клиентами договоры о передаче личных сбережений в кассу и брал на себя обязательства по выплате не менее 11 процентов годовых. Участники кооператива получали сертификаты, внесение и снятие денег фиксировалось в сберкнижке.

Сотрудники финансовой пирамиды гарантировали гражданам возврат вкладов, объясняя это наличием компенсационного фонда. В реальности выплаты начислялись за счет средств от новых клиентов. В ноября 2018 года все офисы «Золотого века» закрылись из-за невозможности выплачивать деньги участникам. При этом никакой компенсации вкладчики не получили.

Позже организатор кооператива был задержан.

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Елизавета Новикова
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