Питон приполз в офис и напал на женщину
Офисная работница из Бангкока, Таиланд, стала жертвой нападения питона и получила серьезную травму ноги. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября. Питон приполз в офис и спрятался под одной из тележек. Когда женщина проходила мимо, змея вцепилась ей в ногу, оставив глубокую рану. Пострадавшая отчаянно пыталась отпихнуть змею, и спустя пару мгновений ей удалось освободиться.
Представитель властей заявил, что сейчас женщина находится в безопасности и выздоравливает. Предполагается, что питон, который на нее напал, мог пробраться в офисное здание с улицы. Там располагаются небольшой пруд и фонтан, где могла притаиться змея.
Ранее сообщалось, что в ЮАР змеелов спас застрявшую в туалете жилого дома смертельно ядовитую черную мамбу. Попытки мужчины извлечь змею продолжались около часа.