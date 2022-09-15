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Питон приполз в офис и напал на женщину

Daily Mail: в Таиланде офисная работница получила травму ноги из-за нападения питона

Офисная работница из Бангкока, Таиланд, стала жертвой нападения питона и получила серьезную травму ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября. Питон приполз в офис и спрятался под одной из тележек. Когда женщина проходила мимо, змея вцепилась ей в ногу, оставив глубокую рану. Пострадавшая отчаянно пыталась отпихнуть змею, и спустя пару мгновений ей удалось освободиться.

Представитель властей заявил, что сейчас женщина находится в безопасности и выздоравливает. Предполагается, что питон, который на нее напал, мог пробраться в офисное здание с улицы. Там располагаются небольшой пруд и фонтан, где могла притаиться змея.

Ранее сообщалось, что в ЮАР змеелов спас застрявшую в туалете жилого дома смертельно ядовитую черную мамбу. Попытки мужчины извлечь змею продолжались около часа.

Алиса Удовик
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