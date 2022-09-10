Ядовитая черная мамба застряла в стене туалета в жилом доме

Newsweek: змеелов спас застрявшую в туалете жилого дома черную мамбу

Змеелов в городе Пайтаун, ЮАР, спас застрявшую в туалете жилого дома смертельно ядовитую черную мамбу. Об этом сообщает Newsweek.

Змеелов Ник Эванс получил сообщение от электрика, который заметил мамбу в подвале жилого дома. Приехав на место происшествия, специалист увидел мамбу среди труб в отверстии в одной из стен. Эванс потянул змею за хвост, а затем схватил ее за голову. Но мужчине пришлось отпустить змею. После этого рептилия, длина которой составляла около двух с половиной метров, спряталась за трубы и уползла вверх. Эванс упустил ее.

Тогда змеелов поднялся в туалет, где приподнял небольшой шкаф, под которым скрывалось отверстие с трубами. Он увидел мамбу там. «Представляете, если бы она внезапно вылезла и "поприветствовала" того, кто мог бы в этот момент оказаться в туалете?» — подчеркнул он.

Мужчина сумел схватить рептилию щипцами, но стало очевидно, что она намертво застряла между трубой и кирпичной кладкой, и вытащить ее не представлялось возможным. Попытки Эванса извлечь черную мамбу продолжались около часа. В конце концов, заручившись помощью охранника, он сумел высвободить рептилию и увезти ее. «Мамба замерзла, была обессилена и покрыта пылью. Это хороший, крупный экземпляр. Я рад, что мы спасли ее. Это было непросто и интересно, но наш труд был вознагражден успехом», — подчеркнул Эванс.

Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен. Для гибели человека достаточно двух капель яда черной мамбы. Эта рептилия считается одной из самых опасных в мире. Эти змеи считаются агрессивными, но стараются прятаться от человека. В случае угрозы они стремятся скрыться.

Ранее сообщалось, что спрятавшийся в унитазе питон укусил за ягодицу мужчину, который заигрался в мобильные игры в туалете у себя дома в малайзийском городе Селаянг. Малайзиец оторвал змею от себя, швырнул в стену и выскочил из туалета, в панике случайно выломав дверь.