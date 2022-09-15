Поставщика ВМФ России посадили на семь лет за махинации с насосами для кораблей

В Москве суд приговорил поставщика ВМФ к семи годам колонии за мошенничество и подкуп

Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора компании «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ) Игоря Родькина, признав его виновным в махинациях при поставках насосов судостроительным компаниям для постройки кораблей разных типов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, являющийся инвалидом второй группы, пришел в суд на костылях. В связи с этим конвой не стал заковывать его в наручники на оглашение приговора, позволив самому дойти до автозака.

Суд установил его вину в 15 эпизодах мошенничества: его предприятие поставляло некачественное оборудование для ВМФ в период с 2010-го по 2016 год. Предприниматель совершил также 17 коммерческих подкупов должностных лиц судостроительных компаний, чтобы они принимали насосы, произведенные его предприятием.

Сам Родькин вину не признал, заверял, что двигатели в насосах работали исправно. Приговор ему внесли с четвертой попытки, прежде его осуждали условно либо дела прекращались за истечением срока давности.