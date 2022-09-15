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Командир ужгородского батальона теробороны убит в Донбассе

«Русская весна» заявила о ликвидации в Донбассе командира ужгородского батальона Шаповала
Александр Шаповал

Александр Шаповал. Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Командир отдельного ужгородского батальона территориальной обороны Александр Шаповал с позывным Росомаха ликвидирован в Донбассе. Об этом сообщают военкоры «Русской весны» в своем Telegram-канале.

«На Донбассе наши ликвидировали одного из командиров бандеровцев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнем российской артиллерии при контрнаступлении на Херсон. По данным журналистов, Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе.

В августе на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Антон Листопад. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.

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Варвара Кошечкина
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