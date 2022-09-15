Власти Запорожской области попали под санкции США

США ввели санкции в отношении представителей администрации Запорожской области

США ввели санкции в отношении властей Запорожской области. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

В санкционный список попали глава администрации региона Евгений Балицкий, глава правительства Антон Кольцов и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Помимо него самого, в санкционном списке оказались его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Меджи.

Кроме того, под санкции Вашингтона попала попала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которую обвинили в причастности к незаконному вывозу украинских детей на российскую территорию.