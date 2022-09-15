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Япония увеличила ввоз российского СПГ в три раза

Япония в августе увеличила импорт российского СПГ на 211% по сравнению с 2021 годом

Фото: Unsplash

Япония в августе 2022 года увеличила импорт сниженного природного газа (СПГ) из России на 211,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом объем ввоза нефти за это время в годовом выражении снизился на 20,3 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны.

При этом импорт угля из России в августе уменьшился на 32,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Импорт руды, наоборот, возрос на 44,9 процента. Япония также увеличила на 154 процента импорт российских овощей, сократив на 94-95 процента ввоз зерновых и сои.

Совокупный объем экспорта из Японии в Россию в августе уменьшился на 24,3 процента за год и достиг 54,95 миллиарда иен, или 384 миллиона долларов. Импорт российских товаров в Японию расширился на 67,4 процента и составил 164,1 миллиарда иен — 115 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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