Стюардесса в чулках сфотографировалась в кабине пилота и взволновала поклонников

Бортпроводница сфотографировалась в чулках в самолете и восхитила пользователей сети

Бортпроводница сфотографировалась в необычной позе в кабине пилота и взволновала пользователей сети. Снимок опубликован в аккаунте @cabincrewonline, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сети фото стюардесса сидит в самолете в кресле пилота, подняв одну ногу на панель управления. На ней надеты черные туфли на высоком каблуке, кружевные чулки телесного цвета, а также белая рубашка. Свой образ девушка дополнила распущенными волосами, золотым браслетом и часами.

Подписчиков сообщества восхитила внешностью девушки, о чем они принялись писать в комментариях под постом, набравшим более трех тысяч лайков. «Какие красивые ножки», «Я бы полетел с вами куда угодно», «Какая вы невероятно красивая», «Потрясающе», «Вы так горячи», — отмечали поклонники.

Ранее американская стюардесса рассказала на видео в TikTok, что члены экипажа порой любят отправиться на вечеринку с пассажирами после рейсов. Бортпроводница отметила, что кутежи с туристами устраивают в том случае, если у членов экипажа между рейсами есть несколько свободных дней.