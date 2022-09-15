Силовые структуры
Таксиста арестовали за изнасилование уснувшей в машине российской студентки
В Туле таксиста арестовали за изнасилование уснувшей у него в машине 19-летней студентки
В Туле суд арестовал 39-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании 19-летней студентки местного колледжа. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, девушка, возвращаясь домой с вечеринки, уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ситуацией, отвез ее в лес и надругался.
После обращения студентки в правоохранительные органы было возбуждено дело. Предполагаемого насильника задержали по горячим следам. У него есть беременная жена и двое детей, уточняет «МК».
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.