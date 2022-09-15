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В работе TikTok произошел масштабный сбой

Пользователи TikTok оставили более 20 тысяч жалоб на сбой в сервисе на сайте Downdetector

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

В работе популярной соцсети TikTok произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Пользователи оставили более 20 тысяч жалоб на работу TikTok. На момент выхода материала их число продолжает увеличиваться.

По информации на карте сбоев, проблемы с соцсетью возникли преимущественно у жителей США. Согласно статистике Downdetector, большая часть юзеров сообщила о неполадках с приложением сервиса.

Многие пользователи TikTok также рассказали о произошедшем сбое в соцсети Twitter. Часть из них отметила, что при попытке запустить приложение оно самопроизвольно закрывается.

Ранее в TikTok опровергли информацию о краже данных 2 миллиардов пользователей платформы, которая распространилась в сети. Компания сообщила, что не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности TikTok.

Перед этим специалисты Microsoft 365 Defender обнаружили в приложении TikTok для Android серьезную уязвимость, которая могла привести к потере аккаунта. Информация об этом была передана в соцсеть, и эксперты оперативно устранили ее.

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Маргарита Щигарева
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