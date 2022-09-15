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В российской городе 85-летней блокаднице на юбилей подарили 300 рублей

В Тобольске 85-летней блокаднице Ленинграда Генераловой на юбилей подарили 300 рублей

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Тобольске Тюменской области 85-летней блокаднице Ленинграда Лилии Генераловой на юбилей подарили 300 рублей и вычли налог. Об этом рассказала дочь россиянки порталу 72.RU.

Женщина пояснила, что бывший работодатель пенсионерки — областная больница №3 — спустя полгода после юбилея ее матери преподнесла такой подарок.

Генераловой изначально полагалось на 200 рублей больше, однако эту сумму вычли в качестве налога за подарок ко Дню Победы. «Моей маме было неприятно и обидно. Сказала, что подарили лучше бы цветочек на день рождения в апреле», — поделилась жительница Тобольска.

Дочь пенсионерки указала, что после того, как она рассказала о произошедшем в соцсетях, ей позвонила работник поликлиники. По словам женщины, та пояснила, что 85-летняя пенсионерка прекрасно видела сумму в документах и поставила свою подпись.

Представители тюменского департамента социального развития сообщили, что в этом случае идет речь об инициативе отдельно взятой организации, которая не имеет отношения к региональной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В ведомстве заверили, что ежегодно из областного бюджета ко Дню Победы ветеранам войны, включая блокадников, предоставляют денежную выплату. При ее получении никакая плата не берется.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали лжесантехника, который обворовал 93-летнюю блокадницу.

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Анна Щербакова
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