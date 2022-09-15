«Коммерсантъ» узнал о новом росте железнодорожных тарифов в России

«Ъ»: тарифы на грузовые перевозки по железным дорогам в России вырастут на 9,8 процента

С 2023 года тарифы на грузовые перевозки по железным дорогам в России вырастут дополнительно на 9,8 процента. Средства нужны для исполнения инвестиционной программы в объеме 1,23 триллиона рублей. Об этом от двух источников, знакомых с предложением, узнал «Коммерсантъ».

По информации одного из собеседников издания, повышение одобрено первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Ранее размер инвестпрограммы на 2023 год достигал 1,14 триллиона, таким образом, рост расходов составляет 90 миллиардов рублей.

Такое изменение не компенсирует сокращение расходов на железные дороги в 2022 году. Ожидаемый рекордный объем инвестиций (1,028 триллиона рублей) был сокращен на 190 миллиардов, из них 91 миллиард пришелся на работы по модернизации Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).

Источник издания уточнил, что дополнительные расходы в 2023 году нужны для ускоренных работ именно на Восточном полигоне, туда направят 260 миллиардов рублей. При этом он отметил, что не верит в возможность освоения таких средств. С 2013 по 2020 год в среднем на эти цели расходовали 73 миллиарда рублей, к августу 2022 года успели потратить только 66 миллиардов, хотя ввод российских войск на территорию Украины увеличил значимость грузоперевозок в этом направлении.

Как отмечается в материале, с учетом предыдущих повышений тарифов их рост на конец 2022 года к декабрю 2021 года составит 23,1 процента. Это почти в два раза больше ожидаемой инфляции (12 процентов).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что такое повышение может попросту уничтожить предприятия грузообразующих отраслей, которые и при нынешней стоимости перевозок несут масштабные убытки. Эксперт напомнил, что в 2022 году они могли держаться за счет финансовых резервов, но в 2023-м их уже не останется.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что после июньского роста железнодорожных тарифов на грузовые перевозки предприятия металлургической отрасли оказались в тяжелом положении, многим из них приходится работать в убыток.

Также новый рост тарифов может усугубить проблемы угольных предприятий, которые столкнулись с ограничением экспорта и вынуждены сокращать производство. Помимо вступления в силу эмбарго Евросоюза, от топлива из России отказались такие крупнейшие импортеры, как Япония и Южная Корея. После удорожания логистики доходы угольных компаний дополнительно сократятся.