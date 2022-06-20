Замминистра заступился за «нахлобучивших» государство металлургов

В Минпроме отметили, что металлургам сложно финансировать программу РЖД

Металлургическая отрасль оказалась в тяжелой ситуации из-за санкций, поэтому компаниям сложно платить по тарифам РЖД, которые были повышены в июне на 11 процентов. За «нахлобучившую» государство отрасль вступился замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, пишет РБК.

«Конечно, инвестиционная программа РЖД необходима, потому что без нее у нас не будет транспортных артерий. Но почему за счет металлургов? Нет других источников поддержки РЖД для выполнения инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги», — отметил он.

Власти с 1 июня повысили грузовые тарифы РЖД, чтобы компания в том числе могла финансировать свою инвестпрограмму, в которую входит расширение Восточного полигона (Транссиба и БАМа). Ранее Евтухов сказал, что металлургам вернут возможность получать компенсации логистических затрат при экспорте, которую у них забрали в августе 2021 года.

Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Курс в 70 рублей за доллар и выше позволяет поставлять продукцию на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток, отмечал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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