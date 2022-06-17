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Назван нужный курс рубля для «нахлобучившей» государство отрасли

Мантуров заявил, что металлургический экспорт безубыточен при курсе выше 70 руб. за доллар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Курс в 70 рублей за доллар и выше дает возможность поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток. Нужный для отрасли курс назвал глава Минпромторга России Денис Мантуров на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«"Точка ноль" для металлургов — это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля», — заявил он.

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Металлургическая отрасль, которую в правительстве в прошлом году обвиняли в «нахлобучивании» государства, получит помощь в виде субсидий на экспорт продукции.

Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила государство об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Из-за санкций многие российские металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Китай, но там приходится продавать товар с дисконтом или даже ниже себестоимости, отмечал исполнительный директор ассоциации Алексей Сентюрин.

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Платон Щукин
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