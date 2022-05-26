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«Нахлобучившая» государство отрасль попросила власти ослабить рубль

Металлурги заявили о риске убытков при сильном рубле и налогах

Фото: Polina Ivanova / Reuters

Ассоциация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие российские компании черной металлургии, например «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz, предупредила государство об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль, пишет РБК.

Некоторые предприятия уже терпят убытки и сокращают производство, отметил исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Без принятия правительственных мер существует риск увольнения персонала на предприятиях, отметил он. Из-за санкций многие российские металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Китай, однако там приходится продавать товар с дисконтом или даже ниже себестоимости.

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С мая резко ухудшилось размещение заказов на поставки стали в России, емкость этого рынка также снижается, заявил Сентюрин. «Нахлобучившая» государство отрасль (как ранее выразился вице-премьер Андрей Белоусов) просит отмены акциза на жидкую сталь, а также повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же металлургам невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, добавил Сентюрин.

Укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар убивает прибыль всех российских экспортеров в среднем в два раза, сказал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Ранее Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничить максимальную сумму платежей по НДПИ в текущем году на уровне в 131 миллиард рублей.

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Платон Щукин
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