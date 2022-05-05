«Нахлобучивавшей» государство отрасли захотели помочь

Минпромторг поддержал идею металлургов об ограничении налогов на уровне 130 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничить максимальную сумму платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь в текущем году на уровне в 131 миллиард рублей. С инициативой о подобной помощи выступила ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие компании черной металлургии, в том числе «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сумма в 131 миллиард рублей заложена в бюджет на этот год, но в действительности поступления могут оказаться выше, поскольку налоги и акциз рассчитываются по формулам, привязанным к стоимости сырья и стали. В министерстве не назвали конкретную сумму, но, по оценкам руководителя аналитического департамента компании BCS Global Markets Кирилла Чуйко, говорить можно о сумме более 200 миллиардов, так как с момента одобрения бюджета цены на уголь и руду выросли на 40 и 56 процентов соответственно.

Однако установления предельного уровня налоговых выплат для сектора не хочет Минфин: ведомство выступило против идеи, указав, что металлургические компании сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности» — около 20 процентов. В мае прошлого года металлургическую отрасль обвиняли в «нахлобучивании государства» — с соответствующим тезисом выступал вице-премьер Андрей Белоусов.

Тогда он замечал, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, говорил Белоусов.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), НМЛК и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство. Комиссия ФАС установила, что эти компании занимают доминирующее положение с долей более 70 процентов на рынке горячекатаного плоского проката России. По мнению ведомства, они установили монопольно высокие цены и нарушили закон о защите конкуренции.