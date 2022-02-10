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«Нахлобучивших» государство металлургов признали нарушителями закона

ФАС признала ММК, НЛМК и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НМЛК) и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом говорится на сайте ведомства.

Комиссия ФАС установила, что эти компании занимают доминирующее положение с долей более 70 процентов на рынке горячекатаного плоского проката России. По мнению ведомства, они установили монопольно высокие цены и нарушили закон о защите конкуренции.

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ММК, НЛМК и «Северстали» предписано прекратить злоупотреблять доминирующим положением. Размеры штрафов для металлопроизводителей будут определены в ходе административного расследования. До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей и пригрозил наказанием.

В декабре 2021 года глава ФАС Максим Шаскольский пообещал удивить металлургов огромными штрафами, больше, чем Google, которую ранее оштрафовали более чем на семь миллиардов рублей.

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Мария Строителева
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