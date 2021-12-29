«Нахлобучивших» государство металлургов пообещали удивить огромными штрафами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что «Северсталь», НЛМК и ММК завышали цены на свою продукцию нерыночным способом. Об этом в интервью RTVI заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

Он отметил, что компании нарушали антимонопольное законодательство. Рыночные условия не способствовали повышению цены, подчеркнул Шаскольский. «100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим. Но это в процессе еще, это дело 2022 года», — добавил глава ФАС. Он пообещал, что штрафы в отношении металлургов будут огромными, больше, чем по компании Google, которую ранее оштрафовали более чем на семь миллиардов рублей.

В апреле ФАС проанализировала положение на рынке плоского проката и возбудила дела в отношении трех металлургических компаний — «Северстали», ММК и НЛМК. В ведомстве посчитали, что компании поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный прокат. До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей и пригрозил мерами.

В 2021 году российский список рейтинга миллиардеров Forbes возглавил председатель совета директоров и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (бизнесмену принадлежит 76,4 процента акций компании), состояние которого оценивается в 29,1 миллиарда долларов.