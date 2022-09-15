Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет

FT: котировки урана достигли максимума за десять лет из-за энергокризиса

Котировки урана в сентябре достигли максимальной отметки за десять лет из-за энергетического кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что цена на ядерное топливо на фоне существенного спроса с середины августа выросла на семь процентов, преодолев отметку в 50 долларов за фунт.

Многие участники рынка прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости урана, например, Bank of America полагает, что котировка уранового концентрата в следующего году достигнет 70 долларов за фунт.

Причиной подорожания аналитики называют рост спроса на фоне энергокризиса и пересмотр подхода к ядерной энергетике. В число стран, планирующих наращивать ядерные мощности, вошли Япония и Южная Корея, фактически разморозившие свои атомные программы.

Специалисты инвестиционного банка Berenberg также связывают увеличение цены урана с зависимостью его глобального рынка от России, на которую приходится около 40 процентов мировых мощностей по обогащению. В случае введения санкций на поставки прогнозируется нестабильность на рынке и взрывной рост цен.

Ранее издание OilPrice заявило, что США не смогут отказаться от российского урана. В материале указывается, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти. Так, в 2021 году было импортировано около 14 процентов от общего объема и 28 процентов услуг по обогащению.