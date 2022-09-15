Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет

FT: котировки урана достигли максимума за десять лет из-за энергокризиса

Фото: Sebastian Kahnert/ Globallookpress.com

Котировки урана в сентябре достигли максимальной отметки за десять лет из-за энергетического кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что цена на ядерное топливо на фоне существенного спроса с середины августа выросла на семь процентов, преодолев отметку в 50 долларов за фунт.

Многие участники рынка прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости урана, например, Bank of America полагает, что котировка уранового концентрата в следующего году достигнет 70 долларов за фунт.

Причиной подорожания аналитики называют рост спроса на фоне энергокризиса и пересмотр подхода к ядерной энергетике. В число стран, планирующих наращивать ядерные мощности, вошли Япония и Южная Корея, фактически разморозившие свои атомные программы.

Специалисты инвестиционного банка Berenberg также связывают увеличение цены урана с зависимостью его глобального рынка от России, на которую приходится около 40 процентов мировых мощностей по обогащению. В случае введения санкций на поставки прогнозируется нестабильность на рынке и взрывной рост цен.

Ранее издание OilPrice заявило, что США не смогут отказаться от российского урана. В материале указывается, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти. Так, в 2021 году было импортировано около 14 процентов от общего объема и 28 процентов услуг по обогащению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
США приготовились защищать Японию с использованием ядерного потенциала
Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет
Стало известно о резком подорожании продуктов на Украине
Более половины словаков в украинском конфликте поддержали Россию
«Тайного сына» Карла III оскорбило получение принцем Уильямом нового титула
Зеленский попал в ДТП в Киеве
В Венгрии антироссийские санкции назвали выстрелившим в обратную сторону оружием
В России оценили отсутствие у США возможности увеличить поставки нефти в ЕС
В России заявили об отсутствии реакции ООН на включение детей «Миротворец»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.