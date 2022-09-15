Россияне массово устремились осенью на отдых в популярную азиатскую страну

Стоимость недельного отдыха во Вьетнаме начинается от 169 тысяч рублей на двоих в октябре

Российские туристы начали раскупать туры во Вьетнам на осенний период. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на отечественных туроператоров.

По словам экспертов туротрасли, россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну после старта продаж путевок на курорт Нячанг с пересадкой в Казахстане (Алматы). Стоимость недельного отдыха в республике осенью начинается от 169 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет и проживание.

«Старт программы во Вьетнам 26 октября. И, несмотря на необычный непрямой перелет, уже есть довольно много заявок с вылетом как на первые рейсы, так и на новый год», — отметили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Информацию об активных продажах туров в республику подтвердили и в компании Fun & Sun. «По Вьетнаму спрос высокий, мы даже расширили блоки мест до 200 в неделю. Кроме того, у нас привлекательные цены, поэтому пересадка никого не смущает», — рассказал собеседник агентства.

Ранее россиянка посетила Вьетнам и описала отдых фразой «очень дорого и очень круто». Путешественница отметила высокий уровень сервиса, вкусную еду, а также живописную зеленую территорию около гостиницы.