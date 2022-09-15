Россияне массово устремились осенью на отдых в популярную азиатскую страну
Российские туристы начали раскупать туры во Вьетнам на осенний период. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на отечественных туроператоров.
По словам экспертов туротрасли, россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну после старта продаж путевок на курорт Нячанг с пересадкой в Казахстане (Алматы). Стоимость недельного отдыха в республике осенью начинается от 169 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет и проживание.
«Старт программы во Вьетнам 26 октября. И, несмотря на необычный непрямой перелет, уже есть довольно много заявок с вылетом как на первые рейсы, так и на новый год», — отметили в пресс-службе туроператора Anex Tour.
Информацию об активных продажах туров в республику подтвердили и в компании Fun & Sun. «По Вьетнаму спрос высокий, мы даже расширили блоки мест до 200 в неделю. Кроме того, у нас привлекательные цены, поэтому пересадка никого не смущает», — рассказал собеседник агентства.
Ранее россиянка посетила Вьетнам и описала отдых фразой «очень дорого и очень круто». Путешественница отметила высокий уровень сервиса, вкусную еду, а также живописную зеленую территорию около гостиницы.