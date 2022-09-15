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Россиянку зарезали во время застолья в подмосковном общежитии

В подмосковной Электростали 35-летнюю женщину зарезали во время застолья в общежитии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В подмосковной Электростали 35-летнюю россиянку зарезали в одной из комнат общежития «Якорь». Об этом в четверг, 15 января, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 14 сентября в полицию позвонила дежурная по этажу общежитию и сообщила, что видела лежащего на полу окровавленного человека. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями в области груди.

По подозрению в убийстве были задержали двоих мужчин — соседа и сожителя погибшей, которые были настолько пьяны, что не смогли поговорить с правоохранителями. Выяснилось, что ранее они были судимы.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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