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Влиятельный сухумский вор в законе Антимоз Кухилава умер в 65 лет

На 66-м году умер один из самых влиятельных сухумских воров в законе Антимоз Кухилава
Антимоз Кухилава

Антимоз Кухилава. Фото: Прайм Крайм

На 66-м году умер один из самых влиятельных представителей сухумской воровской семьи Антимоз Кухилава. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет умер 15 сентября, причина смерти не раскрывается.

Он родился 65 лет назад в селе Варче, уроженцами которого также являлись воры в законе Како, Туту, Спило, Апакела, Шишка, Тарас, Митагвария.

Антимоз был коронован в 1978 году по инициативе авторитета Хуту. Среди его крестных отцов также называют Лакобу и Гоги Гоголадзе. Судим Антимоз был всего один раз в 1980 году. Тогда он получил 2,5 года в городе Поти за наркотики.

С советских времен Антимоз проживал на Украине, где обрел свое влияние на криминальный мир.

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Любовь Ширижик
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