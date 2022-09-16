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При взрыве газа в многоквартирном доме пострадал россиянин

В Калмыкии в поселке Цаган Аман при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калмыкии в поселке Цаган Аман в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, пишет ТАСС.

Взрыв произошел в здании на улице Аюки Хана в двухэтажном доме, в результате инцидента пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

По предварительным данным, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон. На место взрыва прибыли сотрудники оперативных служб, из дома эвакуировали шесть человек.

Ранее в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв, пострадали два человека.

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Анастасия Шейкина
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