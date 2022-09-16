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Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России

ЕСПЧ упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов

Фото: Winfried Rothermel / Globallookpress.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков в своем Telegram со ссылкой на соответствующее решение суда.

Чиков напомнил: до этого Лобов более 20 лет работал в структурах Совета Европы. К новой должности он приступил только с начала 2022 года.

В марте этого года Россия объявила о решении покинуть Совет Европы. После завершения всех соответствующих процедур россияне не смогут обратиться в ЕСПЧ. Кроме того, формально Москва снимет с себя принятые ранее обязательства по соблюдению требований Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: это касается отмены смертной казни, вывода тюрем из-под контроля МВД, соответствия законодательства о ФСБ европейским стандартам.

Как отмечает Чиков, ЕСПЧ все равно подтвердил, что он компетентен рассматривать дела против России о любых событиях вплоть до 16 сентября 2022 года, добавив, что сейчас рассмотрения ожидают 17450 жалоб.

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Елизавета Наумова
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