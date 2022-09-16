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Тигр утащил мужчину в лес и растерзал его

LatestLY: в Индии тигр напал на пастухов и утащил одного из них в джунгли

Фото: Dominik Luckmann / Unsplash

В Индии тигр напал на пятерых пастухов, утащил одного из них в джунгли и растерзал его. Об этом сообщает LatestLY.

Нападение произошло в округе Балагхат штата Мадхья-Прадеш 15 сентября. Пхула Сингха Мадави и еще несколько мужчин пасли скот недалеко от леса, когда к ним подкрался тигр. Хищник набросился на пастухов, схватил Мадави и потащил его в чащу. Его товарищи, как сообщается, убежали прочь и оповестили о случившемся людей в ближайшей деревне.

Вскоре на место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства Индии и начали поисковую операцию. Вскоре они обнаружили тело Мадави недалеко от того места, где на него набросился хищник. Они сообщили, что молодой человек погиб от обильной кровопотери. Его тело было цело, но на нем имелись хорошо заметные раны, нанесенные когтями тигра.

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Жителям деревни, расположенной рядом с местом нападения, рекомендовали не выходить на улицу, пока сотрудники Департамента не найдут агрессивное животное и не увезут его подальше в лес. Семье Мадави будет выплачена компенсация.

Ранее сообщалось, что жительница деревни, расположенной в индийском штате Мадхья-Прадеш спасла сына от тигра. Хищник набросился на полуторагодовалого ребенка, но женщина сумела отвлечь зверя и позвать на помощь.

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Никита Савин
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