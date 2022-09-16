Россиянка побывала на Мальдивах и описала поездку фразой «Турция на минималках»

Россиянка заплатила за тур на Мальдивы 700 тысяч рублей и осталась недовольна отдыхом

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на Мальдивах, осталась недовольна «скрипучей» виллой, огромными муравьями в номере и отсутствием уединенности. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом TourDom.ru.

Как рассказала путешественница, за 11-дневный тур на Мальдивы на двоих с перелетом «Аэрофлотом» в комфортклассе она заплатила 700 тысяч рублей. Несмотря на высокую стоимость отдыха, по приезде на курорт выяснилось, что на вилле все «скрипит и отваливается». Помимо прочего, россиянка пожаловалась на большое количество огромных муравьев в номере, а атмосферу острова она описала фразой «Турция на минималках».

«Вокруг включают музыку соотечественники и постоянно какая-то анимация. Даже если жить на отдаленной вилле, то за шведским столом вы забудете о тишине, стоя в очереди за едой», — объяснила сравнение туристка.

Специалисты портала заметили, что отель имеет высокие отзывы в рейтингах «Яндекса» и Tripadvisor — туристы хвалят обслуживание в ресторане и красивые виды. Тем не менее есть замечания по питанию и наличию насекомых в номерах.

Ранее в сентябре россиянка, которая бюджетно съездила на Мальдивы, удивилась запрету на бикини на общественных пляжах. Как оказалось, купаться в таких местах разрешено только в футболках и шортах. Еще одним минусом она назвала отсутствие алкоголя на островах рядом с местным населением.