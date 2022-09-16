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Стало известно о желании США обложить санкциями платежную систему «Мир»

«Ъ»: у россиян уменьшаются способы оплаты за рубежом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минфин США заявил о риске для бизнеса сотрудничать с российской национальной платежной системой «Мир». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что после заявления США у россиян уменьшатся способы оплаты за рубежом, а расширить круг стран, принимающих карты «Мир», станет гораздо сложнее. В частности, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что «становится непонятно, насколько партнеры готовы рисковать».

При этом НСПК и «Мир» в санкционном списке США не числятся.

Ранее сообщалось, что власти США расширили санкции против России. Вашингтон внес в санкционный список 40 россиян и более 30 российских структур. В список попали детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, а также ряд чиновников и правоохранителей Крыма. Кроме того, США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи.

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Марина Совина
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