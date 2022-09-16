Сообщение о протестах в Мариуполе из-за отсутствия воды оказалось недостоверным

Информация о вышедших на митинг из-за отсутствия воды жителях Мариуполя не подтвердилась

Сообщение о том, что жители Мариуполя вышли на митинг, протестуя из-за отсутствия воды и электричества в их домах, оказалось недостоверным.

Бывший советник главы Мариуполя Петр Андрющенко 15 сентября опубликовал в своем Telegram-канале публикацию с видео, на котором запечатлено собрание людей на одной из улиц Мариуполя. При этом комментатор за кадром сообщает, что попавшие на видео горожане вышли на митинг из-за проблем с водоснабжением и электроэнергией. Как утверждает автор, жители нескольких домов на проспекте Победы в Мариуполе вышли на митинг, поскольку продолжают оставаться без воды и света.

Комментатор отмечает, что никаких действий по возобновлению водо- и электроснабжения в многоквартирных домах города ни районная администрации, ни местный «Водоканал», ни энергетики не предпринимают. Также он заявляет, что приближаются холода, а отопления в Мариуполе нет.

В действительности на кадрах была запечатлена встреча представителей МУП «Мариупольжилкомплекс» с жителями Орджоникидзевского района, которая прошла 14 сентября в рамках подготовки к отопительному сезону. По словам коммунальщиков, которые приводит Telegram-канал «Новый Мариуполь!», в ходе встречи обсуждалась необходимость полноценного обследования жилого фонда на предмет наличия проблем с коммуникациями, которые могут привести к авариям с началом отопительного сезона. В итоге, по данным МУП, жители согласились предоставить специалистам доступ в свои квартиры для технического осмотра.

В свою очередь заместитель председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев заявил, что в Мариуполе уже готовы к работе 37 котельных, которые смогут обеспечить подачу тепла в 732 дома, передает Telegram-канал «ЧП Донецк». Кроме того, в районах, где на данный момент оперативно восстановить крупные котельные невозможно, будут размещены 60 модульных котельных, сообщил Солнцев.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что готовность Мариуполя к зиме оценивается в 80 процентов, передавала «Российская газета». По его словам, в настоящее время в городе мобилизовано порядка 10 тысяч строителей, которые занимаются восстановительными работами.

Ранее, в начале августа, Хуснуллин также заявлял, что электричество и водоснабжение в Мариуполе полностью восстановят к середине сентября, писали «Известия». В свою очередь Мэр Мариуполя Константин Иващенко в беседе с «Взгляд.ру» отмечал, что до конца сентября 80 процентов жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. По его данным, в работах по восстановлению электромагистралей и электросетей было задействовано свыше 500 российских энергетиков и около 100 местных специалистов.

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ. Сообщения о протестах в Мариуполе появились на сайте проекта «Вот так», а также в Telegram-каналах и на сайтах украинских СМИ, на страницах ряда пабликов и пользователей соцсетей. При этом во многих пабликах вышли публикации с опровержением данной информации.