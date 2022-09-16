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Полная модель возмутилась расположением груди в новом платье

Блогерша Раенн Лангас заказала платье и обнаружила грудь ниже чашек изделия при примерке

Кадр: @raeannlangas

Полная модель Раенн Лангас примерила новое платье и возмутилась расположением в нем своей груди. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша рассказала, что заказала данное изделие на сайте ретейлера House of CB и обнаружила, что оно не соответствует параметрам ее фигуры, несмотря на подходящий размер. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в белом наряде на бретелях и с кружевными чашками, которые оказались намного выше ее бюста. «Если я еще раз попытаюсь что-нибудь заказать в этом магазине, просто остановите меня — ни разу мне не подошла ни одна вещь», — заявила девушка.

В свою очередь зрители поделились в комментариях подобным опытом. «Со мной постоянно происходит то же самое», «Знакомое чувство», «Я посетила этот магазин в Лос-Анджелесе и столкнулась с той же проблемой», — отметили они.

Ранее в сентябре сообщалось, что блогерша с никнеймом mariaahann заказала платье на сайте ретейлера Shein и сравнила его со средством контрацепции. На размещенных кадрах обладательница полной фигуры продемонстрировала, как держит за рукава купленный ею в сети наряд белого цвета. Так, одежда была составлена из нескольких узких частей ткани и имела Т-образную форму.

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Алина Гостева
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