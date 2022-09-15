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Полная блогерша заказала платье в сети и сравнила его со средством контрацепции

Блогерша mariaahann купила платье на сайте Shein и сравнила его с внутриматочной спиралью

Кадр: @mariaahann

Блогерша с никнеймом mariaahann заказала платье на сайте ретейлера Shein и сравнила его со средством контрацепции. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 23 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах обладательница полной фигуры продемонстрировала, как держит за рукава купленный ею в сети наряд белого цвета. Так, одежда была составлена из нескольких узких частей ткани и имела Т-образную форму. «Мне пришло платье, похожее на внутриматочную спираль (вводимое внутрь матки устройство с Т-образным расширением, предназначенное для защиты женщины от нежелательной беременности, — прим. «Ленты.ру»)», — заявила инфлюэнсерша.

Зрителей также рассмешил внешний вид изделия. «Ха-ха, точно, это спираль», «Это компрессионный носок», «Его вообще получится надеть?» — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Лейси с никнеймом jackontherockss заказала нижнее белье на сайте ретейлера Shein и не смогла надеть его из-за слишком маленького размера.

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Карина Черных
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