Девушка заказала нижнее белье в сети и смогла надеть его только на собаку

Девушка заказала белье на сайте Shein и не смогла надеть его из-за маленького размера

Блогерша Лейси с никнеймом jackontherockss заказала нижнее белье на сайте ретейлера Shein и не смогла надеть его из-за слишком маленького размера. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, в каталоге магазина указывалось, что данные изделия имеют так называемый единый размер, который должен подходить покупательницам любого телосложения. Однако инфлюэнсерша решила, что приобретенный комплект не соответствует параметрам ее фигуры. Так, юзерша не стала примерять указанные предметы гардероба и надела их на свою собаку, запечатлев, как животное ходит в них по дому.

На размещенных в сети кадрах видно, как французский бульдог передвигается по комнате в сетчатых топе с длинными рукавами и трусах, которые облегают его туловище. «И это нижнее белье, простите? Как только оно может подойти женщине?» — поинтересовалась блогерша.

В августе сообщалось, что блогерша с никнеймом Мисс Валери заказала бикини на сайте ретейлера Shein и возмутилась его маленькому размеру при получении. Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала скриншот каталога магазина, где предстала модель, рекламирующая данное изделие. Так, манекенщица позировала в лифе купальника черного цвета, который скрывал большую часть ее груди. Затем инфлюэнсерша сама примерила купленный предмет гардероба, который, по ее словам, напоминал «накладки на соски».