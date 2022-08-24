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Девушка с большой грудью заказала бикини и получила «накладки на соски»

Блогерша Мисс Валери заказала бикини на сайте Shein и возмутилась его маленькому размеру

Фото: @x.missvalerie / TikTok.com

Блогерша с никнеймом Мисс Валери заказала бикини на сайте ретейлера Shein и возмутилась его маленькому размеру при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала скриншот каталога магазина, где предстала модель, рекламирующая данное изделие. Так, манекенщица позировала в лифе купальника черного цвета, который скрывал большую часть ее груди. Затем инфлюэнсерша сама примерила купленный предмет гардероба, который, по ее словам, напоминал «накладки на соски».

Помимо того, юзерша показала два приобретенных на указанном сайте платья, отметив, что осталась ими недовольна. По ее утверждениям, их внешний вид и размер также не соответствовали представленным в онлайн-ассортименте магазина.

Ранее в августе сообщалось, что блогерша Мелани Уилмот заказала джинсы на сайте ретейлера Shein и удивилась их длине при получении. В начале видео девушка привела скриншот каталога интернет-магазина, где данный предмет гардероба рекламировала модель. Так, брюки скинни облегали ноги манекенщицы, расширяясь в области щиколоток и прикрывая верхнюю часть кроссовок. Затем юзерша показала, как она сама выглядит в приобретенном изделии. На кадрах видно, что джинсы значительно длиннее ног покупательницы — пустые штанины лежат на полу.

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Карина Черных
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