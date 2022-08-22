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Девушка заказала джинсы на сайте Shein и получила «костюм аквалангиста»

Блогерша Мелани Уилмот заказала джинсы на сайте Shein и удивилась их длине

Фото: @melaniewilmoth3

Блогерша Мелани Уилмот заказала джинсы на сайте ретейлера Shein и удивилась их длине при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка привела скриншот каталога интернет-магазина, где данный предмет гардероба рекламировала модель. Так, брюки скинни облегали ноги манекенщицы, расширяясь в области щиколоток и прикрывая верхнюю часть кроссовок. Затем юзерша показала, как она сама выглядит в приобретенном изделии. На кадрах видно, что джинсы значительно длиннее ног покупательницы — пустые штанины лежат на полу.

В свою очередь, зрители сравнили наряд девушки с костюмом для плавания под водой. «Штаны были сшиты для жирафа», «Аквалангист», «"Русалочка", джинсовая версия», «Как насчет того, чтобы заняться дайвингом?» — прокомментировали они.

В июле сообщалось, что блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. На размещенных кадрах юзерша предстала в облегающем наряде розового цвета на тонких бретелях стоимостью 78 долларов (приблизительно 4,8 тысячи рублей). При этом сначала она показала свою фигуру до талии, а затем перевела камеру на ноги, продемонстрировав, как подол платья спадает ниже ее ступней и простирается по полу.

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Алина Гостева
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