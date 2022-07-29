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Блогерша заказала платье бренда Кардашьян и удивилась его длине

Блогерша Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян и удивилась обилию лишней ткани

Кадр: видео @ashleysantangelo

Блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 221 тысячу подписчиков.

Так, на размещенных кадрах юзерша предстала в облегающем наряде розового цвета на тонких бретелях стоимостью 78 долларов (приблизительно 4,8 тысячи рублей). При этом сначала она показала свою фигуру до талии, а затем перевела камеру на ноги, продемонстрировав, как подол платья спадает ниже ее ступней и простирается по полу.

По словам девушки, ее рост составляет 158 сантиметров и она носит одежду размера XS. При этом она решила заказать данное платье длины макси, надеясь, что оно ей подойдет, поскольку основательница марки имеет схожие параметры. Однако в ходе примерки инфлюэнсерша удивилась обилию лишней ткани. «Не могу ходить в нем, не спотыкаясь», — подчеркнула Сантанджело.

В то же время автор видео поинтересовалась у зрителей, следует ли ей возвратить покупку в магазин. Пользователи высказали свое мнение в комментариях. «Мне пришлось вернуть, хотя я тоже надеялась, что размер будет соответствовать», «Может, попробовать надеть с нарядом обувь на платформе или каблуках?», «Я посмотрела видео, думая, стоит ли его приобрести, однако я еще ниже ростом», — отметили они.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что за 80 долларов приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.

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Алина Гостева
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