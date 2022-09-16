Сообщение о запрете вакцины Moderna в Швеции оказалось недостоверным

Информация о прекращении использования вакцины Moderna в Швеции оказалась недостоверной

Сообщение о том, что власти Швеции прекратили использовать вакцину от COVID-19 компании Moderna, оказалось недостоверным.

12 сентября пользователь соцсети «ВКонтакте» с именем Нина Никитина написала, что Швеция прекращает использовать вакцину Moderna из-за риска воспаления сердца. К посту автор прикрепил видеосюжет телеканала Arirang News, в котором говорится о решении Швеции и Дании прекратить использование вакцины Moderna из-за риска воспаления сердца для людей определенного возраста. Однако пользователь не указал, что новостной сюжет был сделан в октябре 2021 года.

Действительно, в начале октября 2021 года власти Швеции временно прекратили прививать против COVID-19 граждан в возрасте до 30 лет вакциной компании Moderna из-за возросшего риска побочных эффектов от этого препарата.

Однако на официальном сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции говорится, что в настоящее время вакцина Moderna рекомендована для ревакцинации людям из группы риска развития осложнений в случае заражения COVID-19.

Информация о том, что в Швеции запретили использовать вакцину Moderna, получила широкое распространение в социальных сетях и не публиковалась в СМИ. Ее опубликовали сообщества «Медиа новости», «Операция Z», «Россия 24/7» и другие.