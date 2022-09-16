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Бывшая возлюбленная Илона Маска разбогатела на продаже его личных вещей

Экс-девушка Илона Маска заработала 165 тысяч долларов на продаже личных вещей миллиардера
Илон Маск и Дженнифер Гвинн

Илон Маск и Дженнифер Гвинн. Фото: RR Auction / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая возлюбленная основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска разбогатела на продаже его личных вещей на аукционе. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

48-летняя Дженнифер Гвинн, проживающая в Южной Каролине, США, выставила на торги поздравительную открытку от Маска, в которой он называет ее «Бу-Бу». Открытка ушла с молотка за 16 643 доллара (чуть более миллиона рублей). Помимо этого, в торгах участвовало колье из 14-каратного золота, которое Маск подарил Гвинн в 1994 году, — его продали за 51 008 долларов (почти 3,1 миллиона рублей).

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Помимо личных подарков, возлюбленная Маска по колледжу продала несколько десятков фотографий миллиардера в юности. Например, на одном из фото предприниматель лежит в комнате в общежитии. Снимок 1995 года, где пара сидит на скамейке, был продан за 2773 доллара (168 тысяч рублей).

Всего Гвинн удалось собрать 165 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей). Деньги она планирует потратить на обучение пасынка в колледже.

Маск и Гвинн познакомились в 1994 году и состояли в отношениях вплоть до переезда Маска в Пало-Альто в 1995 году. Женщина отмечает, что Маск редко открыто проявлял чувства и нуждался в ком-то, кто поддерживал бы его. Более того, в то же время, по словам Гвинн, он завел роман с его будущей первой женой Джастин.

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Варвара Кошечкина
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