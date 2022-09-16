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Датский производитель мяса продал бизнес в России

«Ъ»: датский производитель мяса Goodvalley продал бизнес в России компании «Агро-Вилион»

Фото: Teresa Crawford / AP

Крупный производитель мяса, датская компания Goodvalley избавилась от бизнеса в России. Ей принадлежал Рассказовский свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области, сообщает «Коммерсантъ».

С 12 сентября 99,99 процента российского предприятия мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Новый владелец комплекса занимается выращиванием пивоваренного ячменя, пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы, гороха. Гендиректор компании Максим Копнин подтвердил сделку, однако от других комментариев отказался.

На российский рынок приходилось 9 процентов выручки Goodvalley. Два источника издания отмечают, что причиной продажи бизнеса стали военные действия на Украине. Еще один собеседник предположил, что датская компания и раньше рассматривала возможность продажи предприятия из-за ужесточения конкуренции на местном рынке. Ранее покупкой РАСК интересовалась группа «Черкизово».

В первой половине 2022 года в России производство свинины выросло на 5,7 процента. В этот же период, наоборот, упало производство говядины, сократившись на 2,3 процента, до 626,8 тысячи тонн. В связи с этим Минсельхоз захотел разработать меры поддержки производителей мяса и простимулировать рынок говядины, в частности, с помощью платы фермерам за выращивание бычков на убой.

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Мария Грушко
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