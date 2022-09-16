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В США раскрыли детали переговоров с Россией об обмене заключенными

Белый дом: Москва не ответила на призыв об обмене заключенными, переговоры продолжаются

Фото: Ken Cedeno / Pool / CNP (Consolidated News Photos) / Global Look Press

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры об освобождении осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана продолжаются. Его слова приводит ТАСС.

При этом российская сторона не дала ответа на предложение об обмене заключенными, отметил представитель Белого дома.

«Они не ответили на наше предложение. Мы сделали серьезное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россияне не ответили на это предложение. Но это не означает, что мы не ведем по-прежнему переговоры и не предпринимаем попытки», — пояснил координатор СНБ.

Кирби уточнил, что ему неизвестно о причинах отказа Москвы. «Об этом лучше спросить наших российских коллег», — сказал он.

27 июля Белый дом предложил России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана (Paul Whelan) и Бриттни Грайнер (Brittney Griner). Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией

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Марина Совина
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