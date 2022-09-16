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Россиянин с другом забил отчима ломом до смерти и получил срок

В Подмосковье мужчина с другом получили срок за убийство отчима, забив его ломом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский областной суд вынес приговор двум жителям Ногинска за убийство мужчины ломом-гвоздодером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Подсудимые 1991 и 2000 годов рождения получили 14 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в октябре 2019 года один из фигурантов дела решил избавиться от отчима, с которым у него были неприязненные отношения. Он подговорил на убийство друга, пообещав тому проживание в квартире и должность в компании отчима.

30 октября 2019 года пасынок под обманным предлогом пригласил родственника в заранее арендованную им квартиру, где он с другом забил мужчину ломом-гвоздодером до смерти.

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Любовь Ширижик
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