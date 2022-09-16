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На концерте рок-группы Panic! At The Disco произошел пожар

На концерте рок-группы Panic! At The Disco в США загорелась сцена

На концерте рок-группы Panic! At The Disco в американском штате Миннесота произошел пожар. Об этом сообщает издание People.

Инцидент случился в среду, 14 сентября. В середине выступления музыкального коллектива зрители заметили возгорание на сцене сбоку от артистов, около лестницы. Гости концерта начали кричать о том, что начался пожар, однако члены музыкального коллектива продолжали выступление, а солист Panic! At The Disco Брендон Ури танцевал и пел.

Спустя несколько минут работникам сцены удалось ликвидировать пожар при помощи огнетушителя под аплодисменты зрителей.

В начале августа американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго, США. Уточняется, что музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене.

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Анастасия Астахова
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