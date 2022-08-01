Американский рэпер получил ожог лица во время концерта

Рэпер Lil Durk получил ожог лица во время концерта в Чикаго

Американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго, США. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене. Организаторы мероприятия побежали к нему на помощь, однако Бэнкс продолжил выступление. Позднее он сообщил в социальных сетях о временной приостановке концертной деятельности и планах заняться своим здоровьем. Публикация сопровождалась фотографией Дерка в больнице с повязкой на правом глазу.

Ранее на концерте британской певицы Дуа Липы пострадало несколько человек.