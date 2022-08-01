Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Американский рэпер получил ожог лица во время концерта

Рэпер Lil Durk получил ожог лица во время концерта в Чикаго

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго, США. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене. Организаторы мероприятия побежали к нему на помощь, однако Бэнкс продолжил выступление. Позднее он сообщил в социальных сетях о временной приостановке концертной деятельности и планах заняться своим здоровьем. Публикация сопровождалась фотографией Дерка в больнице с повязкой на правом глазу.

Ранее на концерте британской певицы Дуа Липы пострадало несколько человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Пентагон начал стягивать авианосцы к Тайваню в преддверии визита Пелоси
Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань
Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео
В США назвали украинского депутата безумцем
Появились подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз с Россией
Россиян предупредили о записывающих разговоры в квартире устройствах
Кабмин ФРГ отказался назвать местоположение турбины для «Северного потока»
Путин посетовал на нежелание Запада следовать принципам ВТО
Житель Сербии рассказал о ситуации в стране после стрельбы на границе Косова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.