На концерте Дуа Липы пострадало несколько человек из-за внезапного фейерверка

На концерте 26-летней британской певицы Дуа Липы в рамках ее гастрольного тура по Канаде пострадало несколько человек. Об этом сообщает Billboard.

Инцидент произошел в среду, 27 июля, на одной из концертных площадок Торонто. Под конец выступления артистки неизвестные запустил фейерверк прямо в толпу. Присутствующие не сразу поняли, что это не является частью шоу Липы, однако позже начали разбегаться в разные стороны. Три человека получили незначительные травмы, на месте им была оказана помощь.

После произошедшего исполнительница обратилась к поклонникам с извинениями.

«Прошлой ночью во время моего выступления в Торонто кто-то в толпе устроил запрещенные фейерверки. Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда было главным приоритетом — мы с командой шокированы и сбиты с толку событиями, как и вы все», — сообщила артистка в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Липа добавила, что сейчас правоохранительные органы разбираются в том, кто может быть причастен к инциденту, а также выразила сожалению из-за того, что некоторые присутствующие были напуганы.

Ранее во время концерта гонконгской группы Mirror на танцоров рухнул гигантский экран. В результате случившегося пострадали два человека, которые были экстренно госпитализированы. Состояние одного из танцоров оценивается как тяжелое.

