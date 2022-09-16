Юная россиянка совратила школьницу в съемной квартире

В Петербурге 18-летняя приезжая с Кубани совратила семиклассницу, возбуждено дело

В Петербурге полицейские задержали 18-летнюю приезжую, совратившую школьницу в съемной квартире. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задержанная является жительницей Краснодарского края, которая приехала в Северную столицу. По версии следствия, юная россиянка пригласила семиклассницу в квартиру, которую арендовала в доме на улице Политрука Пасечника. Там, с июля по сентябрь подозреваемая вступала с несовершеннолетней в половое сношение. Фигурантку задержали на месте преступления.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).