В российском городе семимесячный ребенок погиб от удушья

В Екатеринбурге семимесячный ребенок задохнулся в одеяле, его мать в это время была пьяна

В районе Эльмаш Екатеринбурга семимесячный ребенок задохнулся в одеяле, его мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал E1.

Семья вызвала бригаду медиков, но те не сумели спасти ребенка. Соседи россиян отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. По их словам, семья, в которой случилась трагедия, неблагополучная. Мама погибшего мальчика часто выпивала вместе с сожителем.

Правоохранительные органы в российском городе произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Астраханской области женщина случайно убила двухмесячного сына, уронив его на землю. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.