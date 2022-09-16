Двое мужчин пойдут под суд за поджог автомобиля активной россиянки

Под Томском глава управляющей компании организовал поджог автомобиля активной жительницы

В Томской области предстанут перед судом два россиянина, нанятые директором управляющей компании для поджога автомобиля женщины. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в июле 2022 года руководитель управляющей компании решил организовать поджог автомобиля потерпевшей и привлек для этого двух знакомых. Ночью они облили припаркованную машину жертвы горячей жидкостью и подожгли его. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной такого поступка стала чрезвычайно активная позиция потерпевшей, которая, являясь председателем совета жильцов, регулярно успешно судилась с управляющей компанией.

Выяснилось, что таким же образом в 2016 году злоумышленник сжег другую иномарку потерпевшей. Размер ущерба превысил два миллиона рублей. «Преступная деятельность фигурантов была пресечена в ходе комплекса оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Томской области»,— сообщили в региональном управлении полиции.