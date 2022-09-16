Россиянин предстанет перед судом за убийство жены молотком во время ссоры

В Мурманской области 52-летнего мужчину осудят за убийство жены молотком во время ссоры

В Мурманской области 52-летнего жителя города Апатиты осудят за убийство 59-летней жены. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 июня этого года нетрезвый россиянин, находясь у себя квартире, во время ссоры с супругой схватил молоток и не менее семи раз ударил им женщину по голове. От полученных повреждений она скончалась на месте.

По факту случившегося было возбуждено дело, после чего суд поместил мужчину в СИЗО.

«В ходе предварительного расследования по уголовному делу следователями получены заключения судебно-медицинской и комплексной судебно-психиатрической, медико-криминалистической ситуационной экспертиз, проведены необходимые следственные действия, что позволило установить причастность обвиняемого к совершению особо тяжкого преступления», — добавили в управлении СКР.

Известно, что фигуранту грозит до 15 лет колонии.