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В бюджет Украины поступил грант от США на 1,5 миллиарда долларов

Премьер Украины Шмыгаль: в бюджет Украины поступил грант от США на 1,5 миллиарда долларов

Фото: Yves Herman / Reuters

Государственный бюджет Украины пополнился на 1,5 миллиарда долларов: туда поступил грант от США из Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter.

«Это последний транш из 4,5 миллиарда долларов от банка Целевого фонда Всемирного банка», — написал Шмыгаль.

Сейчас на Украине реализуется проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления» совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект. Его общая сумма составляет 7,3 миллиарда долларов США.

По данным РИА Новости, с начала спецоперации России на Украине при содействии Всемирного банка США предоставили Киеву 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.

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Алевтина Запольская
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