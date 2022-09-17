Польша открыла новый судоходный канал через Балтийскую косу
В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, обходящий российские воды
В Польше прошла торжественная церемония открытия нового судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Он соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем в обход российских вод. Трансляция мероприятия велась польским телевидением.
Открытие канала президент Польши Анджей Дуда назвал «большой победой» страны, так как, считает он, «серьезное государство не может позволить себе быть зависимым».